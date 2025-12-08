“Dois terços das crianças menores de cinco anos não têm certidão. Sem identidade, ficam invisíveis para o Estado e vulneráveis a várias formas de exclusão”, assinalou a representante interina do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

Uma em cada três crianças menores de um ano em Angola nunca recebeu qualquer vacina e duas em cada três crianças menores de cinco anos não têm registo de nascimento, anunciou a Unicef.



Uma em cada três crianças menores de um ano em Angola nunca foi vacinada Leandro Coutinho/Correio da Manhã

Segundo o jornal O País, que cita a representante interina do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Cristina Brugiolo, duas em cada três crianças menores de cinco anos em Angola continuam sem registo de nascimento.

Cristina Brugiolo, que falava na conferência alusiva aos 35 anos de ratificação da Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) pelo Estado angolano, disse igualmente que persistem no país lusófono africano “desigualdades graves no acesso à saúde e à proteção social”.

Crianças que não receberam nenhuma vacina representam 33% do total nacional, refere a publicação aludindo à responsável do UNICEF, “um número crítico num país que enfrenta surtos cíclicos de doenças evitáveis”.

“Dois terços das crianças menores de cinco anos não têm certidão. Sem identidade, ficam invisíveis para o Estado e vulneráveis a várias formas de exclusão”, assinalou Brugiolo, ressalvando que Angola “tem mostrado vontade política crescente para reforçar os mecanismos de proteção infantil”.

“Há progressos claros: a mortalidade infantil diminuiu, mais crianças frequentam a escola, há mais serviços e quadros legais de proteção”, acrescentou.

A responsável defendeu igualmente maior investimento para alcançar as crianças mais vulneráveis, apontando ainda para necessidade de reformas profundas para melhoria da qualidade do ensino e na formação de professores.