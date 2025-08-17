Sábado – Pense por si

Mundo

Israelitas entram em greve e exigem libertação dos reféns

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 17 de agosto de 2025 às 11:28
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

As autoridades israelitas confirmaram que 32 pessoas foram detidas.

Os manifestantes israelitas que têm exigido ao governo um acordo para garantir a libertação dos reféns mantidos em Gaza intensificaram os protestos este domingo, organizando uma greve nacional que bloqueou e obrigou vários negócios a fecharem as portas

Israelitas protestam e exigem a libertação de reféns em Israel
Israelitas protestam e exigem a libertação de reféns em Israel AP Photo/Mahmoud Illean

O “dia da paralisação” foi organizado por dois dos grupos que representam as famílias dos reféns, poucas semanas depois de o Hamas ter divulgado um vídeo de um dos reféns que ainda se encontra vivo nitidamente debilitado e desnutrido e Israel ter respondido com a aprovação de uma nova ofensiva.

Os manifestantes reuniram-se em dezenas de pontos do país, incluindo em frente a casas de políticos, quartéis-generais militares e grandes autoestradas, onde foram atingidos por canhões de água numa tentativa de os fazer dispersar. Alguns restaurantes e teatros fecharam as portas para se associarem ao movimento.  

“A pressão militar não traz os reféns de volta, apenas os mata. A única maneira de trazê-los de volta é com um acordo, de uma vez só, sem jogos”, disse o ex-refém Arbel Yehould que se juntou às manifestações na Praça dos Reféns em Tel Aviv.

Já a mãe do ainda reféns Anat Angrest afirmou: “Hoje, paramos tudo para salvar e trazer de volta os reféns e os soldados. Hoje, paramos tudo par a lembrar o valor supremo da santidade da vida. Hoje, paramos tudo para dar as mãos, direita, esquerda, centro e tudo o que há entre eles”.

As autoridades israelitas já afirmaram que 32 pessoas foram detidas.

O maior sindicato israelita, Histadrut, recusou-se a aderir às manifestações de domingo, até porque greves desta dimensão são muito raras no país, mas muitas empresas e municípios decidiram entrar em greve por conta própria.

Apesar da forte pressão interna e internacional para que Netanyhau acabe com a guerra em Gaza existem também aqueles, mesmo dentro do seu governo, que insistem que não vão apoiar qualquer acordo que permita ao Hamas manter-se no poder. O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, considerou que a greve é “uma campanha má e prejudicial que faz o jogo do Hamas, enterra os reféns nos túneis e tenta fazer com que Israel se renda aos seus inimigos, colocando em risco a seu segurança”.

Já o ministro da Segurança Nacional acusou os manifestantes de tentarem “enfraquecer Israel” numa ação que “fortalece o Hamas e atrasa o retorno dos reféns”.

Artigos Relacionados
Tópicos Greve Manifestação Hamas Israel Gaza Bezalel Smotrich Tel Aviv
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Israelitas entram em greve e exigem libertação dos reféns