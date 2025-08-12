Sábado – Pense por si

12 de agosto de 2025 às 17:21

O abrigo onde jornalista da Al Jazeera foi morto durante ataque a Gaza

Israel alega que Anas al-Sarif, de 28 anos, era um "terrorista a operar sob o disfarce de jornalista" para o Hamas.

