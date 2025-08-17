Líderes europeus juntam-se a Zelensky para reunião na Casa Branca

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
A reunião de Trump e Zelensky foi anunciada depois de o presidente dos Estados Unidos ter recido Vladimir Putin.
Líderes europeus vão juntar-se ao presidente ucraniano na sua
reunião com Donald Trump, marcada para segunda-feira na Casa Branca. A
informação foi avançada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der
Leyen, este domingo.
Zelensky reúne com Trump na Casa Branca, com líderes europeus presentesAP Photo/ Mystyslav Chernov, File
A presença de outros líderes europeus pretende demonstrar o
apoio à Ucrânia e aliviar as preocupações de que Volodymyr Zelensky corre o risco
de ser forçado a assinar um acordo de paz que não garanta a segurança da
Ucrânia. Além disso é importante evitar o ambiente de confrontação vivido da
última vez que o líder ucraniano esteve na Sala Oval com Donald Trump e o seu
vice-presidente JD Vance.
Uma rápida sucessão de anúncios confirmou que, além da
presidente da Comissão, também Emmanuel Macron, presidente francês, Friedrich
Merz, chanceler alemão, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, o Presidente finlandês, Alexander Stubbe, e Mark Rutte, secretário-geral da NATO, se vão deslocar
até à Casa Branca.
Desde que Donald Trump regressou à Casa Branca que tem
afastado a Europa das negociações para a paz na Ucrânia, no entanto a
videochamada que antecedeu a reunião de Trump com Putin pareceu ser um sinal de
reaproximação dos Estados Unidos com os aliados do outro lado do Oceano
Atlântico.
