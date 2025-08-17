Sábado – Pense por si

Líderes europeus juntam-se a Zelensky para reunião na Casa Branca

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 17 de agosto de 2025 às 13:11
A reunião de Trump e Zelensky foi anunciada depois de o presidente dos Estados Unidos ter recido Vladimir Putin.

Líderes europeus vão juntar-se ao presidente ucraniano na sua reunião com Donald Trump, marcada para segunda-feira na Casa Branca. A informação foi avançada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, este domingo.

A presença de outros líderes europeus pretende demonstrar o apoio à Ucrânia e aliviar as preocupações de que Volodymyr Zelensky corre o risco de ser forçado a assinar um acordo de paz que não garanta a segurança da Ucrânia. Além disso é importante evitar o ambiente de confrontação vivido da última vez que o líder ucraniano esteve na Sala Oval com .

Uma rápida sucessão de anúncios confirmou que, além da presidente da Comissão, também Emmanuel Macron, presidente francês, Friedrich Merz, chanceler alemão, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, o Presidente finlandês, Alexander Stubbe, e Mark Rutte, secretário-geral da NATO, se vão deslocar até à Casa Branca.

Desde que Donald Trump regressou à Casa Branca que tem afastado a Europa das negociações para a paz na Ucrânia, no entanto a pareceu ser um sinal de reaproximação dos Estados Unidos com os aliados do outro lado do Oceano Atlântico.

