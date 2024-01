Israel terá proposto cessar-fogo de dois meses em troca dos reféns

Israel terá feito uma proposta de dois meses de cessar-fogo ao Hamas, de acordo com o site Axios.







REUTERS/Ammar Awad

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A proposta terá sido feita através de mediadores do Qatar e do Egito, e a pausa integra um plano com várias fases.Em troca, o governo liderado por Benjamin Netanyahu quer que todos os reféns sejam libertados.Esta segunda-feira foi ainda marcada pelo assalto de Israel a um hospital em Khan Younis, limitando os cuidados aos feridos. Outro hospital foi cercado pelas forças israelitas, segundo a agência noticiosa Reuters."A ocupação israelita está a impedir as ambulâncias de ir buscar corpos de mártires e feridos do ocidente de Khan Younis", afirmou Ashraf al Qidra, porta-voz do ministério da Saúde da Faixa de Gaza controlado pelo Hamas.Também hoje, um grupo de familiares de reféns mantidos pelo grupo terrorista Hamas invadiu uma reunião de um comité parlamentar em Jerusalém, exigindo que os deputados fizessem mais pela libertação dos reféns.Cerca de 20 pessoas invadiram a reunião, o que, segundo a Reuters, assinala a crescente insatisfação em Israel com Netanyahu. Cerca de 130 pessoas são mantidas em cativeiro pelo Hamas.