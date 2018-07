Israel supende restrições na fronteira com Gaza e dá sinais de aceitar cessar-fogo

O exército israelita suspendeu as restrições que tinha imposto ao longo da fronteira com a Faixa de Gaza, num sinal de que aceitou o cessar-fogo mediado pelo Egipto, terminando com 24 horas de combates com militantes do Hamas.

Os militares fecharam uma praia popular e impuseram limitações às aglomerações de grandes multidões, mas o exército informou este domingo que os acampamentos de Verão vão funcionar normalmente e que a rotina diária pode ser retomada.

Os militares israelitas realizaram sua maior ofensiva aérea em Gaza desde a guerra de 2014, no sábado, quando militantes do Hamas dispararam dúzias de morteiros contra Israel durante todo o dia, ameaçando provocar uma guerra total depois de semanas de crescentes tensões ao longo da fronteira.