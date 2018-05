Israel retira candidatura ao Conselho de Segurança da ONU

Israel anunciou esta sexta-feira que decidiu retirar a candidatura ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) para o biénio 2019-2020 e deixar essa aspiração para o futuro.

A candidatura israelita competia com as da Alemanha e da Bélgica por dois lugares dentro do grupo da Europa Ocidental e Outros Países.

"Depois de consultar os nossos parceiros, o Estado de Israel decidiu adiar a sua candidatura para um assento no Conselho de Segurança", informou a missão israelita em comunicado.