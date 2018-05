As Forças Armadas de Israel bombardearam "quase todas" as infra-estruturas iranianas na Síria em resposta aos ataques sírios contra posições nos Montes Golã. A troca de agressões entre Telavive e Teerão começou na noite de quarta-feira e manteve-se durante a madrugada desta quinta-feira, pouco mais de 24 horas depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter abandonado o acordo nuclear com o Irão, decisão que contou com o apoio de Telavive e Riade.

A resposta massiva de Israel surgiu depois de as forças iranianas na Síria dispararam na noite de quarta-feira duas dezenas de projécteis, como foguetes, contra as forças israelitas na parte dos montes Golã ocupada por Israel. Os projécteis, alguns dos quais foram interceptados pelo sistema de defesa antimíssil israelita, não causaram vítimas. "Sabemos que isso vem da força al-Qods", a unidade especial da guarda revolucionária iraniana que opera no Iraque e noutras regiões do Médio Oriente, disse o porta-voz do exército israelita, o tenente-coronel Jonathan Conricus, adiantando: "O exército israelita vê este ataque iraniano contra Israel com grande severidade".

A ofensiva bélica Israelita – uma fonte citada pelo jornal local Haaretz diz que foi a maior desde 1974 - não demorou muito a fazer-se sentir. Segundo o ministério da Defessa russo, que foi avisado do ataque israelita, Telavive usou 28 aviões e disparou 70 mísseis, sendo que metade foi travada pela Síria.

Citado pelo mesmo jornal, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos avança que morreram 23 combatentes alistados nas listas do regimes de Damasco – 18 membros das milícias xiitas (do Líbano, Iraque e Afeganistão) e cinco sírios. O governo de Damasco conta com o apoio do Irão na luta contra os grupos armados da oposição e as organizações extremistas islâmicas.

"Bombardeamos quase todas as infra-estruturas iranianas na Síria. Eles devem ter presente o ditado que diz que ‘se nos molham com chuva nós fazemos cair uma tempestade por cima deles’", afirmou o ministro da Defesa israelita, Avidgor Lieberman. "Espero que este episódio esteja fechado e que eles tenham compreendido", disse, em jeito de recado ao Irão: "Não procuramos um confronto aberto, mas vamos defendermo-nos".

O ataque iraniano ocorreu num contexto de forte tensão entre israelitas e iranianos, após várias operações atribuídas ao exército israelita contra os interesses iranianos na Síria.

Um ataque na terça-feira à noite com mísseis "provavelmente israelitas" perto de Damasco matou 15 combatentes estrangeiros pró-regime, entre os quais oito iranianos, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que indicou que o alvo foi um depósito de armas alegadamente pertencente aos Guardas da Revolução do Irão, a força de elite do regime.

Antes, o exército israelita tinha informado que Israel se encontrava em "alerta máximo" face ao risco de um ataque na zona dos montes Golã – território sírio ocupado e anexado pelo Estado hebreu –, "após identificar actividade irregular das forças iranianas na Síria".