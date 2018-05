Uma decisão, no mínimo, polémica. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta quarta-feira o fim do acordo nuclear com o Irão, pondo um fim à participação norte-americana no compromisso assinado em 2015 para impedir o Teerão de desenvolver armas nucleares.

A resposta internacional surgiu pouco depois. O presidente iraniano, Hassan Rouhani, garantiu que o Irão está empenhado em manter vivo o acordo nuclear, mas ameaça dar ordens para retomar o enriquecimento de urânio caso as negociações com outros países falhar. Já o presidente francês, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra britânica, Theresa May, "lamentaram" a decisão de Donald Trump.

Afinal, do que se trata este acordo nuclear com o Irão - e qual é o motivo da actual crise?



O que é o Plano Conjunto de Acção?

Em Julho de 2015, o grupo permanente do Conselho de Segurança da NU, o P5+1 – China, França, Rússia, Reino Unido e EUA, mais a Alemanha, assinaram com o Irão o acordo nuclear, também conhecido como o Plano Conjunto de Acção (ou Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA -, em inglês).

De uma forma geral, o Irão concordou com a imposição de restrições no seu programa nuclear em troca do levantamento de sanções económicas (que enfraqueceram a economia do país durante uma década até à assinatura do acordo). O desempenho do Irão seria observado pela Agência Internacional de Energia Atómica das Nações Unidas.

Desta forma, o Ocidente quis impedir que o Irão criasse bombas nucleares e tentou garantir que o programa nuclear do país fosse usado para fins pacíficos.

Em troca da aceitação do acordo, o P5+1 tinha de liberar activos iranianos congelados, reduzir as sanções económicas a partir de Janeiro de 2016 e cancelar, ao fim de três décadas, restrições contra o Banco Central iraniano, as companhias de aviação, o exército e retirar o país da lista de territórios sancionados pela ONU.

Além destes pontos gerais, o país do Médio Oriente tinha de cumprir outros objectivos:



Plutónio

Para se construir uma bomba nuclear, dois dos principais componentes são urânio e o plutónio enriquecido. O acordo nuclear previa limitar a quantidade disponível deste material.

Antes do acordo, o Irão estava a construir um reactor em Arak que teria como função a separação química do elemento de forma a produzir combustível.



Com o acordo internacional, o país iraniano teve de encher o centro do reactor com cimento de forma a torná-lo inoperável e restruturá-lo de forma a "minimizar o fabrico de plutónio enriquecido e impedir a produção de níveis do elemento que pudessem ser transformados em armas".

Além disto, o país ficava proibido de investir em investigação sobre o tema durante 15 anos.



Enriquecimento de urânio

O Irão tem dois grandes centros de enriquecimento de urânio:Natanz e Fordo. Com o acordo, o número de centrífugas (máquina usadas para enriquecer urânio, que depois pode ser usado como combustível para reactores nucleares ou para produzir armas nucleares) passaria de 19 mil para 6 mil e todo o material técnico nuclear e de enriquecimento do elemento seriam banidos de Fordo durante 15 anos.

O país também só pode enriquecer urânio até uma pureza de 3,67% em detrimento do valor antes alcançado – 20% - e impede-o de acumular quantidades elevadas deste material.



Controlo apertado

O acordo nuclear exigiu também que o Irão aceitasse a inspecção frequente de profissionais das Nações Unidas em todas as suas instalações nucleares e diariamente nas de Natanz e Fordo (durante 15 anos). Os signatários do acordo também tinham direito de veto na compra de material nuclear pelo Irão.

O Irão também estava proibido de realizar actividades que pudessem levar à construção de bombas nucleares, como simulações informáticas de explosões nucleares.



Por que motivos os países do P5+1 queriam salvar o acordo?

Com excepção dos EUA, que já anunciaram a sua saída do acordo nuclear, os outros países signatários queriam manter os termos acordados. Boris Johnson, o secretário de negócios estrangeiros do Reino Unido, defendeu que este, dentro de todas as opções que possam impedir o Irão de desenvolver uma arma nuclear, era aquele que apresentava as menores desvantagens.

Segundo a BBC, antes do acordo o Irão tinha à sua disposição cerca de 20 mil centrifugadoras – o suficiente para criar entre 8 a 10 bombas nucleares em poucos meses e conseguir extrair urânio enriquecido com 90% de pureza.