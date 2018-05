O presidente iraniano, Hassan Rouhani, disse esta terça-feira que o Irão está empenhado em manter vivo o acordo nuclear.

O presidente iraniano, Hassan Rouhani, disse esta terça-feira que o Irão está empenhado em manter vivo o acordo nuclear, apesar dos Estados Unidos terem decidido sair do acordo assinado em 2015 e desenhado para impedir Teerão de desenvolver armas nucleares.



Em declarações à televisão estatal, citado pela Reuters, Rouhani diz que "os Estados Unidos destruiu oficialmente o compromisso que tinha a um tratado internacional". "Se conseguirmos alcançar os objectivos do acordo com os outros países envolvidos, o acordo vai continuar", garantiu,

Recorde-se que Donald Trump anunciou o fim do acordo nuclear com o Irão, aumentando para o nível máximo as sanções aplicadas a Teerão. "Anuncio hoje que os EUA vão retirar-se do acordo nuclear com o Irão", afirmou Trump na Casa Branca.



"Dentro de momentos, assinarei um memorando presidencial para recolocar em prática as sanções dos EUA ao Irão. Vamos instituir o nível mais alto das sanções económicas. Qualquer nação que ajude o Irão na sua busca por armas nucleares também será sancionada fortemente pelos EUA. A América não voltará a ser refém da chantagem nuclear."