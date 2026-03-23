Irão: Teerão nega negociações com EUA mas recebe mensagens de países amigos para conversações

De manhã Trump deu conta que decidira prolongar o prazo para Teerão reabrir o Estreito de Ormuz, afirmando que Washington vai suspender os ataques a centrais elétricas durante cinco dias.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, negou esta segunda-feira "qualquer negociação" com os Estados Unidos, bem como a existência das conversações mencionadas pelo chefe de Estado norte-americano, Donald Trump, com um dirigente iraniano não identificado.



Ministro iraniano fala sobre cooperação com a AIEA, após ataques israelitas e americanos AP

"Não houve qualquer negociação com os Estados Unidos. Estão a ser utilizadas informações falsas para manipular os mercados financeiros e petrolíferos e para sair do atoleiro em que os Estados Unidos e Israel se encontram", declarou Ghalibaf numa mensagem publicada no X.

2/ No negotiations have been held with the US, and fakenews is used to manipulate the financial and oil markets and escape the quagmire in which the US and Israel are trapped. — ???????? ??????? | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 23, 2026

Praticamente ao mesmo tempo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano reconheceu ter recebido "mensagens", através de "países amigos", em que é solicitada a realização de conversações formuladas pelos Estados Unidos, mas insistiu que nenhuma negociação tinha sido iniciada desde o início da guerra.

"Nos últimos dias, recebemos, por intermédio de alguns países amigos, mensagens transmitindo um pedido norte-americano de negociações com o objetivo de pôr fim à guerra", declarou o porta-voz do ministério, Esmaïl Baghaï, citado pela agência de notícias oficial Irna.

Baghai, segundo a Irna, também "negou qualquer negociação ou discussão com os Estados Unidos nos últimos 24 dias desta guerra imposta».

A confusão de declarações está instalada entre os Estados Unidos e o Irão, com Trump a dar inicialmente conta, de manhã, que decidira prolongar o prazo para Teerão reabrir o Estreito de Ormuz, afirmando que Washington vai suspender os ataques a centrais elétricas durante cinco dias.

Numa mensagem publicada em maiúsculas na rede social Truth Social, uma prática normalmente utilizada pelo líder norte-americano para enfatizar as suas posições, Trump disse que os Estados Unidos e o Irão tiveram "conversas muito boas e produtivas", que podem levar a "uma resolução completa e total" da guerra, adiantando que as negociações vão continuar "ao longo da semana".

Trump acrescentou que a suspensão da ameaça de atacar centrais elétricas iranianas está "sujeita ao sucesso das reuniões e discussões em curso".

Logo a seguir, o Irão negou quaisquer negociações entre Washington e Teerão, tendo as agências de notícias próximas do regime avançado, citando o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, que "não há diálogo entre Teerão e Washington".

Trump insistiu, afirmando que os iranianos "estão muito interessados em chegar a um acordo" e admitiu que os EUA também gostariam de obter um consenso.

O Presidente norte-americano adiantou ainda que haverá mais telefonemas hoje e admitiu a possibilidade de um encontro presencial entre representantes dos dois países para "muito em breve".

Depois da nova indicação de Teerão a negar quaisquer negociações, Trump voltou a garantir que as conversações com o Irão estão em curso e decorrem com um "político iraniano respeitado", cuja identidade não revelou.

Segundo Trump, representantes dos Estados Unidos estão em conversações -- "que podem mesmo acabar com a guerra" -- com um político iraniano que não é o atual líder supremo, Mojtaba Khamenei, filho do anterior 'ayatollah' Ali Khamenei, morto no primeiro dia da ofensiva israelo-norte-americana, iniciada em 28 de fevereiro.

"[Estamos em contacto] com uma pessoa de alto nível. Não se esqueçam: aniquilámos o primeiro, o segundo e, em grande parte, o terceiro nível da liderança. Mas estamos a lidar com um homem que acredito ser o mais respeitado e o líder" do país, explicou o Presidente norte-americano à comunicação social, no aeroporto de Palm Beach (Florida), onde passou o fim de semana.

Garantindo não se tratar do 'ayatollah', Trump admitiu não saber se o novo líder supremo do Irão está vivo.

"Não temos notícias do filho. De vez em quando aparece uma declaração, mas não sabemos se está vivo", disse.

Mojtaba Khamenei tornou-se líder supremo da República Islâmica após a morte do pai no ataque de 28 de fevereiro, quando começou a ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.