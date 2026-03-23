Irão: Teerão nega negociações com EUA mas recebe mensagens de países amigos para conversações

De manhã Trump deu conta que decidira prolongar o prazo para Teerão reabrir o Estreito de Ormuz, afirmando que Washington vai suspender os ataques a centrais elétricas durante cinco dias.
O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, negou esta segunda-feira "qualquer negociação" com os Estados Unidos, bem como a existência das conversações mencionadas pelo chefe de Estado norte-americano, Donald Trump, com um dirigente iraniano não identificado.
Ministro iraniano fala sobre cooperação com a AIEA, após ataques israelitas e americanosAP
"Não houve qualquer negociação com os Estados Unidos. Estão a ser utilizadas informações falsas para manipular os mercados financeiros e petrolíferos e para sair do atoleiro em que os Estados Unidos e Israel se encontram", declarou Ghalibaf numa mensagem publicada no X.
2/ No negotiations have been held with the US, and fakenews is used to manipulate the financial and oil markets and escape the quagmire in which the US and Israel are trapped.
Praticamente ao mesmo tempo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano reconheceu ter recebido "mensagens", através de "países amigos", em que é solicitada a realização de conversações formuladas pelos Estados Unidos, mas insistiu que nenhuma negociação tinha sido iniciada desde o início da guerra.
"Nos últimos dias, recebemos, por intermédio de alguns países amigos, mensagens transmitindo um pedido norte-americano de negociações com o objetivo de pôr fim à guerra", declarou o porta-voz do ministério, Esmaïl Baghaï, citado pela agência de notícias oficial Irna.
Baghai, segundo a Irna, também "negou qualquer negociação ou discussão com os Estados Unidos nos últimos 24 dias desta guerra imposta».
A confusão de declarações está instalada entre os Estados Unidos e o Irão, com Trump a dar inicialmente conta, de manhã, que decidira prolongar o prazo para Teerão reabrir o Estreito de Ormuz, afirmando que Washington vai suspender os ataques a centrais elétricas durante cinco dias.
Numa mensagem publicada em maiúsculas na rede social Truth Social, uma prática normalmente utilizada pelo líder norte-americano para enfatizar as suas posições, Trump disse que os Estados Unidos e o Irão tiveram "conversas muito boas e produtivas", que podem levar a "uma resolução completa e total" da guerra, adiantando que as negociações vão continuar "ao longo da semana".
Trump acrescentou que a suspensão da ameaça de atacar centrais elétricas iranianas está "sujeita ao sucesso das reuniões e discussões em curso".
Logo a seguir, o Irão negou quaisquer negociações entre Washington e Teerão, tendo as agências de notícias próximas do regime avançado, citando o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, que "não há diálogo entre Teerão e Washington".
Trump insistiu, afirmando que os iranianos "estão muito interessados em chegar a um acordo" e admitiu que os EUA também gostariam de obter um consenso.
O Presidente norte-americano adiantou ainda que haverá mais telefonemas hoje e admitiu a possibilidade de um encontro presencial entre representantes dos dois países para "muito em breve".
Depois da nova indicação de Teerão a negar quaisquer negociações, Trump voltou a garantir que as conversações com o Irão estão em curso e decorrem com um "político iraniano respeitado", cuja identidade não revelou.
Segundo Trump, representantes dos Estados Unidos estão em conversações -- "que podem mesmo acabar com a guerra" -- com um político iraniano que não é o atual líder supremo, Mojtaba Khamenei, filho do anterior 'ayatollah' Ali Khamenei, morto no primeiro dia da ofensiva israelo-norte-americana, iniciada em 28 de fevereiro.
"[Estamos em contacto] com uma pessoa de alto nível. Não se esqueçam: aniquilámos o primeiro, o segundo e, em grande parte, o terceiro nível da liderança. Mas estamos a lidar com um homem que acredito ser o mais respeitado e o líder" do país, explicou o Presidente norte-americano à comunicação social, no aeroporto de Palm Beach (Florida), onde passou o fim de semana.
Garantindo não se tratar do 'ayatollah', Trump admitiu não saber se o novo líder supremo do Irão está vivo.
"Não temos notícias do filho. De vez em quando aparece uma declaração, mas não sabemos se está vivo", disse.
Mojtaba Khamenei tornou-se líder supremo da República Islâmica após a morte do pai no ataque de 28 de fevereiro, quando começou a ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.