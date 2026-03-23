Irão: EUA garantem que perturbações no mercado petrolífero são temporárias

Secretário da Energia dos EUA, Chris Wright, garante que o Governo de Donald Trump está a tomar "medidas pragmáticas" para aumentar a oferta disponível.

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O secretário da Energia dos EUA, Chris Wright, assegurou esta segunda-feira que as perturbações no mercado petrolífero, devido ao conflito no Médio Oriente, são temporárias.



Chris Wright e Donald Trump EPA

Wright falava, no Texas, na abertura da CERAWeek, a maior feira de energia do mundo.

"Os preços ainda não atingiram um nível suficientemente elevado para provocar uma queda significativa da procura", apontou.

O governante garantiu ainda que o Governo de Donald Trump está a tomar "medidas pragmáticas" para aumentar a oferta disponível.

Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar ao Irão, que justificaram com a inflexibilidade da República Islâmica nas negociações para pôr fim ao enriquecimento de urânio no âmbito do seu programa nuclear, que afirma destinar-se apenas a fins civis.

Em retaliação, o Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques contra alvos em Israel, bases norte-americanas e infraestruturas civis em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

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