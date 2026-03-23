Encontradas nos EUA embalagens de bonecas Barbie com fentanil

Segundo as autoridades, as bonecas não estavam contaminadas, mas a droga foi encontrada na parte de trás da embalagem.

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As autoridades norte-americanas encontraram fentanil, um opioide sintético extremamente potente, em embalagens de bonecas Barbie à venda numa loja de descontos na cidade de Independence, no estado do Missouri.



Barbie DR

O pessoal de segurança do estabelecimento, Cargo Largo, alertou a polícia local no sábado de manhã após detetar "uma substância em pó suspeita" na caixa de uma Barbie.

Num comunicado citado pela agência noticiosa espanhola EFE, o Departamento de Polícia de Independence explicou que determinou que a substância era fentanil e iniciou "imediatamente uma investigação com a Cargo Largo para determinar quantas unidades comprometidas tinham sido vendidas".

Numa primeira versão da nota, a polícia informou que cinco unidades continham fentanil e que quatro já tinham sido localizadas. Numa atualização posterior, especificou que o quinto pacote também estava já "sob custódia policial".

Segundo as autoridades, as bonecas não estavam contaminadas, mas a droga foi encontrada na parte de trás da embalagem da Barbie.

A polícia, que mantém a investigação em curso, assegurou que ninguém estava intoxicado e que não acredita que existam outros pacotes com fentanil noutras lojas.

O fentanil é um opiáceo sintético potente, cerca de 100 vezes mais forte que a morfina e 50 vezes mais forte que a heroína. É usado como medicamento em hospitais para tratar dores intensas, mas também é fabricado ilegalmente e vendido como medicamento.

Este opioide desencadeou uma grave crise de dependência nos Estados Unidos e é a principal causa de mortes por overdose de drogas no país, uma vez que uma pequena quantidade pode ser fatal, especialmente quando misturada com outras drogas.

No entanto, em 2025 registou-se uma queda próxima de 17% nas mortes por overdose em comparação com o ano anterior, segundo dados preliminares dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC).