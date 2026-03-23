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Trump anuncia "conversas produtivas" com o Irão e suspende ataque a instalações energéticas por cinco dias

Isabel Dantas 11:21
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Presidente dos Estados Unidos diz que conversações vão continuar durante a semana.

Donald Trump revelou na rede social TruthSocial que a sua administração manteve nos últimos dois dias conversações "muito boas e produtivas" no sentido de resolver "totalmente as hostilidades no Médio Oriente" e que, por isso, haverá um 'cessar fogo' de cinco dias.

Donald Trump, Presidente dos EUA
Donald Trump, Presidente dos EUA Julia Demaree Nikhinson / Associated Press

"Com base nestas conversações construtivas, que vão continuar durante a semana, instruí o departamento de guerra a adiar todo e qualquer ataque militar às instalações energéticas do país durante cinco dias", escreveu Trump.

Recorde-se que o presidente dos Estados Unidos do Irão se no espaço de 48 horas o país não libertasse o Estreito de Ormuz, cujo bloqueio está a fazer disparar os preços dos combustíveis em todo o Mundo.

Os iranianos ripostaram com a ameaça de ataque às , com o fecho , bem como  ao golfo Pérsico. 

Trump pediu ajuda aos aliados para libertar o Estreito de Ormuz, mas recebeu uma sucessão de respostas negativas. Nos Estados Unidos são cada vez mais as vozes que se levantam contra esta guerra e que consideram que o presidente em termos económicos desta intervenção militar. 

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As consequências desta comunicação de Donald Trump tiveram efeitos imediatos nos preços dos combustíveis. O Brent chegou a estar a negociar esta manhã nos 114,43 dólares por barril, mas afundou 14,4% - para 96 dólares - assim que os EUA anunciaram este adiamento. A diferença entre o máximo e o mínimo desta sessão está assim nos 18 dólares. 

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