Trump anuncia "conversas produtivas" com o Irão e suspende ataque a instalações energéticas por cinco dias

Presidente dos Estados Unidos diz que conversações vão continuar durante a semana.
Donald Trump revelou na rede social TruthSocial que a sua administração manteve nos últimos dois dias conversações "muito boas e produtivas" no sentido de resolver "totalmente as hostilidades no Médio Oriente" e que, por isso, haverá um 'cessar fogo' de cinco dias.
Donald Trump, Presidente dos EUAJulia Demaree Nikhinson / Associated Press
"Com base nestas conversações construtivas, que vão continuar durante a semana, instruí o departamento de guerra a adiar todo e qualquer ataque militar às instalações energéticas do país durante cinco dias", escreveu Trump.
Trump pediu ajuda aos aliados para libertar o Estreito de Ormuz, mas recebeu uma sucessão de respostas negativas. Nos Estados Unidos são cada vez mais as vozes que se levantam contra esta guerra e que consideram que o presidente não mediu bem as consequências em termos económicos desta intervenção militar.
As consequências desta comunicação de Donald Trump tiveram efeitos imediatos nos preços dos combustíveis. O Brent chegou a estar a negociar esta manhã nos 114,43 dólares por barril, mas afundou 14,4% - para 96 dólares - assim que os EUA anunciaram este adiamento. A diferença entre o máximo e o mínimo desta sessão está assim nos 18 dólares.