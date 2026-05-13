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13 de maio de 2026 às 15:30

“Não penso em ninguém”: Trump diz não ter em conta situação financeira dos norte-americanos nas negociações com o Irão

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou, esta terça-feira, que a situação financeira dos cidadãos norte-americanos não o motiva “nem sequer um bocadinho” a chegar a um acordo nas negociações com o Irão, insistindo que a única prioridade é impedir Teerão de obter armas nucleares.

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