Lavrov chega à Índia para reunião com BRICS focada na guerra no Irão e crise energética

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo acusou Washington de tentar bloquear o comércio dos seus concorrentes.

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O ministro dos Negócios Estrangeiros russo chegou esta quarta-feira a Nova Deli para uma reunião dos BRICS marcada devido à guerra no Irão e para intensificar a cooperação energética e garantir o abastecimento de petróleo à Índia.



Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia AP

A embaixada russa na Índia confirmou a chegada de Serguei Lavrov às 19:46 locais (14:16 em Lisboa) para uma reunião com os chefes de diplomacia do bloco das economias emergentes.

Antes da sua chegada ao país asiático, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo acusou Washington de tentar bloquear o comércio dos seus concorrentes, numa entrevista em Moscovo à agência RT India, citada na rede social X pelo chefe da diplomacia do Kremlin.

Segundo Lavrov, o objetivo dos Estados Unidos é "controlar todas as principais rotas de abastecimento energético mundial utilizando métodos ilegítimos contra os seus rivais", embora tenha garantido que "os interesses da Índia no que diz respeito ao abastecimento energético russo não serão prejudicados".

Lavrov manterá esta quarta-feira conversações com o homólogo indiano com o objetivo de "intensificar a cooperação energética", segundo detalhou o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo num comunicado, uma meta que surge depois de o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, ter solicitado medidas de austeridade ao país no consumo devido à guerra no Irão.

O comunicado do ministério russo especificou que os ministros vão concentrar-se em analisar o progresso dos acordos alcançados durante a visita do Presidente russo, Vladimir Putin, à Índia em dezembro de 2025, bem como em preparar as próximas conversações entre os líderes na Rússia.

A Índia tem sido um dos países mais afetados com o bloqueio do estreito de Ormuz, e apesar de comprar petróleo russo, estima-se que não seja suficiente para colmatar a quebra de fornecimento do Médio Oriente.

Para aliviar a pressão sobre o abastecimento global, os Estados Unidos chegaram a levantar temporariamente as sanções sobre carregamentos de petróleo russo já em trânsito, primeiro para a Índia e depois para outros países.

A procura asiática está a subir e a Rússia continua a lucrar, mas com limitações, uma vez que Moscovo já exporta perto do seu máximo recente e enfrenta dificuldades devido à guerra na Ucrânia e aos ataques contra as suas infraestruturas energéticas.

Antes do conflito com o Irão, China, Índia e Turquia eram os principais compradores de petróleo russo, aproveitando descontos, apesar das sanções ocidentais.

O grupo BRICS formou-se inicialmente em 2006 com Brasil, Rússia, Índia e China, mas alargou-se à África do Sul em 2011, ficando com a designação que corresponde à primeira letra do nome em inglês de cada um dos cinco países.

Egito, Irão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Indonésia e Etiópia juntaram-se ao bloco em 2024-2025.