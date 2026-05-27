Irão revela que 25 navios atravessaram estreito de Ormuz com a sua autorização

Os militares sublinharam ainda que o "controlo inteligente" desta passagem crucial para o comércio global está a ser realizado "com autoridade" e afirmaram que responderão "com força" a qualquer agressão.

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A Guarda Revolucionária iraniana adiantou que um total de 25 navios, incluindo petroleiros, transitaram pelo estreito de Ormuz nas últimas 24 horas "após obterem autorização" da sua Marinha.



Navios no Estreito de Ormuz Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

"Durante as últimas 24 horas, 25 navios, incluindo petroleiros, navios porta-contentores e outras embarcações comerciais, passaram pelo Estreito de Ormuz após obterem autorização e em coordenação e sob a segurança da Marinha da Guarda Revolucionária", sublinhou o exército ideológico de Teerão em comunicado divulgado pela agência de notícias iraniana Tasnim.

Os militares sublinharam ainda que o "controlo inteligente" desta passagem crucial para o comércio global está a ser realizado "com autoridade" e afirmaram que responderão "com força" a qualquer agressão.

A Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico (PGSA), agência criada pelo Irão para gerir o tráfego marítimo no estreito de Ormuz, publicou na semana passada um mapa que delimita os limites da sua jurisdição na área, um dos principais estrangulamentos para o comércio internacional.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano acusou hoje os Estados Unidos de terem violado o frágil cessar-fogo no sul do país, numa declaração divulgada após o anúncio de ataques norte-americanos.

O centro de comando dos Estados Unidos para o Médio Oriente (Centcom) tinha anunciado anteriormente ter atacado durante a noite locais de lançamento de mísseis no sul do Irão, numa operação que Washington classificou como uma ação de "autodefesa" destinada a proteger tropas norte-americanas perante ameaças de forças iranianas.

Segundo o Centcom, os ataques tiveram como alvo locais de lançamento de mísseis e embarcações iranianas alegadamente envolvidas em tentativas de colocação de minas na zona do Estreito de Ormuz, uma rota estratégica para o comércio energético mundial.

A Guarda Revolucionária iraniana afirmou ter abatido um drone norte-americano e disparado contra aviões que tentavam penetrar no espaço aéreo do país.

Os ataques ocorrem numa altura em que Estados Unidos e Irão intensificam contactos para tentar alcançar um acordo que permita pôr fim ao conflito, embora ambas as partes tenham reconhecido nos últimos dias que persistem divergências sobre alguns pontos do projeto negociado.