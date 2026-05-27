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China limita deslocações internacionais de profissionais da área da inteligência artificial

Lusa 07:17
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Visa proteger tecnologia considerada estratégica.

A China está a impor restrições às viagens ao estrangeiro de profissionais de topo da área da inteligência artificial (IA) em empresas privadas como a Alibaba e a DeepSeek, visando proteger tecnologia considerada estratégica, informou esta quarta-feira a Bloomberg.

China 'blinda' profissionais de topo na área da Inteligência Artificial
China 'blinda' profissionais de topo na área da Inteligência Artificial DR

Segundo fontes citadas pela agência de notícias, organismos governamentais começaram a impor restrições a indivíduos envolvidos em trabalho avançado de IA considerados estrategicamente importantes para o país, exigindo autorização prévia das autoridades para viagens internacionais.

As restrições abrangem fundadores de 'start-ups', investigadores e executivos do setor, embora permaneça pouco claro o alcance das medidas, incluindo níveis hierárquicos ou funções específicas visadas.

A China já impõe há anos limitações de viagem a investigadores universitários, cientistas ligados ao setor nuclear e executivos de empresas estatais, mas a extensão destas práticas a empresas privadas é considerada invulgar.

Segundo as mesmas fontes, as autoridades chinesas passaram também a incluir pessoas nas listas de restrições com base na importância estratégica para o país, e não apenas no cargo ou local de trabalho.

As medidas refletem a crescente perceção dos engenheiros de IA como ativos estratégicos para a segunda maior economia do mundo. Grande parte do atual talento chinês na área emergiu após o aparecimento do modelo de IA ChatGPT, sobretudo em gigantes tecnológicas e 'start-ups' privadas.

Contudo, as restrições poderão dificultar o recrutamento e retenção de talento pelas empresas chinesas de IA, além de aumentar preocupações quanto à intervenção do Governo no setor.

O tema ganhou maior visibilidade após Pequim exigir à norte-americana Meta, dona do Facebook e Instagram, o cancelamento da aquisição da Manus, uma empresa de IA fundada na China mas transferida para Singapura, num negócio avaliado em dois mil milhões de dólares (1.718 milhões de euros).

Segundo o jornal britânico Financial Times, as autoridades chinesas impediram dois dos cofundadores da Manus de abandonar o país enquanto investigavam a operação.

Embora as novas restrições não estejam necessariamente ligadas ao caso Manus, fontes citadas pela imprensa afirmam que a prevenção de fugas tecnológicas continua a ser um objetivo central da política chinesa.

Alguns engenheiros de IA do setor privado já eram obrigados a comunicar previamente planos de viagens internacionais às autoridades, embora nem sempre fosse necessária autorização formal antes da deslocação.

Em 2025, o jornal Wall Street Journal noticiou que as autoridades chinesas aconselharam fundadores e investigadores de topo da área da IA a evitarem viagens aos Estados Unidos, embora sem impor uma proibição total.

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