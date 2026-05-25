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25 de maio de 2026 às 13:00

Primeiro petroleiro japonês atravessa Estreito de Ormuz desde o início da guerra

Um petroleiro operado por uma empresa japonesa chegou, esta segunda-feira, ao Japão depois de ter atravessado o Estreito de Ormuz, no final de abril. O navio transporta cerca de dois milhões de barris de petróleo.

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