Irão: Ministro da Segurança Nacional de Israel criticou acordo entre EUA e Irão

"O acordo de Donald Trump não nos vincula (...), não somos parte deste acordo. Não garante a nossa segurança", declarou Itamar Ben-Gvir através das redes sociais.

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O ministro da Segurança Nacional de Israel criticou esta segunda-feira o acordo entre os Estados Unidos e o Irão para pôr fim à guerra, incluindo no Líbano, afirmando que o Governo israelita não está vinculado aos termos que foram alcançados.



O ministro israelita Ben Gvir Atef Safadi/Pool Photo via AP, File

"O acordo de Donald Trump não nos vincula (...), não somos parte deste acordo. Não garante a nossa segurança", declarou Itamar Ben-Gvir através das redes sociais, na primeira reação de uma autoridade israelita ao acordo.

"Não podemos aceitar nada menos do que o desmantelamento do Hezbollah. Não podemos recuar um único centímetro do território que os nossos soldados conquistaram e limparam da infraestrutura terrorista (no Líbano)", acrescentou referindo-se à milícia xiita libanesa.

O acordo procura interromper as hostilidades que começaram a 28 de fevereiro, após a ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel e que resultou na morte do Líder Supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei.

Os dois países declararam a "cessação imediata e permanente das operações militares em todas as frentes", incluindo a ofensiva israelita no Líbano.

Embora ainda existam questões técnicas relativas ao programa nuclear iraniano, as delegações vão realizar reuniões preparatórias durante a semana, antes da assinatura oficial prevista para sexta-feira, 19 de junho, na Suíça.