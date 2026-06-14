Médio Oriente: Irão ameaça romper negociações após ataque israelita ao Líbano

Israel anunciou hoje que realizou ataques aéreos nos subúrbios do sul de Beirute, considerados um reduto do grupo armado pró-Irão Hezbollah.

O Irão ameaçou hoje romper as negociações de paz que mantém com os Estados Unidos, na sequência de um ataque israelita à cidade libanesa de Beirute, que provocou pelo menos três mortos e 15 feridos.



Irão não confirma acordo com o EUA AP

“Se não houver vontade ou capacidade para cumprir os compromissos, é impossível falar de continuar este caminho”, advertiu Mohamad Qalibaf, negociador-chefe iraniano, citado pela agência EFE, em reação ao ataque no bairro de Dahye, no sul da capital libanesa.

O também presidente do parlamento do Irão acusou os Estados Unidos de darem “luz verde” a Israel, defendendo que a chamada estratégia do “polícia bom, polícia mau” está ultrapassada.

Israel anunciou hoje que realizou ataques aéreos nos subúrbios do sul de Beirute, considerados um reduto do grupo armado pró-Irão Hezbollah, enquanto um meio de comunicação estatal libanês noticiou um bombardeamento no distrito de Ghobeiry.

O exército realizou ataques aéreos "no distrito de Dahiyeh, em Beirute […], em resposta aos disparos do Hezbollah contra o território israelita", disse o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, numa breve declaração conjunta com o ministro da Defesa, Israel Katz, confirmada pelo exército, acrescentando que "Israel não tolerará nenhum ataque ao seu território".

De acordo com um balanço divulgado pela Agância Nacional de Notícias do Líbano (NNA), o ataque israelita a Beirute causou pelo menos três mortes e 15 feridos, além de danos significativos em edifícios residenciais e estabelecimentos comerciais.

Este ataque surge num momento em que os Estados Unidos e o Irão estarão próximos de assinar um memorando de entendimento, com vista à reabertura do estreito de Ormuz e ao início de negociações alargadas sobre o programa nuclear iraniano.

Quando Israel atacou os subúrbios de Beirute pela última vez, há uma semana, o Irão respondeu com ataques contra território israelita.

Teerão, principal apoiador do Hezbollah, insiste em que qualquer acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão também deve incluir o fim dos ataques israelitas no Líbano.

O Hezbollah lançou mísseis contra Israel em 02 de março, dois dias depois de os Estados Unidos e Israel atacarem o Irão, desencadeando a atual guerra no Médio Oriente.