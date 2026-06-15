Erdogan considera acordo EUA-Irão um passo importante para estabilidade regional

Presidente da Turquia espera que "esta notícia ajude a abrir caminho para uma paz e segurança duradouras" na região.

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, saudou esta segunda-feira com "satisfação" o acordo alcançado pelos Estados Unidos e pelo Irão para pôr fim à guerra iniciada no final de fevereiro devido aos ataques norte-americanos e israelitas.



Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia AP Photo/Jerome Delay

Erdogan classificou o acordo como "um desenvolvimento importante para estabelecer a paz e a tranquilidade" no Médio Oriente.

"Espero de todo o coração que esta notícia, de que o mundo inteiro há muito necessitava, ajude a abrir caminho para uma paz e segurança duradouras na nossa região", declarou o chefe de Estado turco numa mensagem nas redes sociais.

O memorando de entendimento alcançado foi anunciado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na rede social que lhe pertence, Truth Social.

O Paquistão, que atua como mediador entre Washington e Teerão, anunciou que as partes assinarão na próxima sexta-feira, 19 de junho, na Suíça, um acordo para pôr fim a todas as hostilidades, embora ainda se desconheçam os detalhes concretos do acordo.

Este plano de paz prevê a abertura do Estreito de Ormuz por parte do Irão e o fim do bloqueio marítimo dos Estados Unidos.