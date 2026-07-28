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Casa Pia: amigas da presidente nomeadas dirigentes

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 07:00
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Marido de uma diretora também se tornou dirigente da instituição de acolhimento de Lisboa. “Cumprem os requisitos legais”, diz administração.

Ana Sofia Albuquerque – colega de faculdade (Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa) da presidente da Casa Pia, Fátima Matos – foi nomeada diretora técnica do Centro de Educação e Desenvolvimento de Santa Catarina, primeiro em regime de substituição em 2024 e de forma permanente em janeiro deste ano, segundo o Diário da República. No currículo, Ana Sofia Albuquerque trazia experiência como técnica superior da câmara de Lisboa na direção Municipal de Reabilitação Urbana, na de Proteção Civil, Segurança e Tráfego e na de Higiene Urbana. Ou seja, não tinha uma linha dedicada à área de acolhimento ou intervenção com crianças e jovens.

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