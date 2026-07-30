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Portugal

Ana Lúcia: quem é a mulher de Luís Neves, o homem que se casou com a PJ

Marco Alves
Marco Alves 17:58
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Dona da empresa que vai explorar o AL em Odemira, é advogada, mas não tem inscrição ativa na ordem. Tentou concorrer ao SEF, mas não conseguiu. Casamento marcado pelo ritmo workaholic de Luís Neves na PJ

Conta quem estava na tomada de posse de Luís Neves como diretor nacional da Polícia Judiciária que Ana Lúcia Guerreiro Neves estava presente com o filho nos bastidores, mas ambos de forma muito discreta. Pouco se sabe da mulher do ministro, que indiretamente se viu envolvida numa polémica relacionada com uma propriedade de família que herdou em Odemira e das obras para a sua transformação num Alojamento Local através de uma empresa unipessoal, a ALcampos, que por sua vez não foi declarada inicialmente por Luís Neves à Entidade para a Transparência (EpT). Deveria tê-lo feito por serem casados em regime de comunhão de adquiridos, como foi oportunamente sinalizado pela EpT.

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