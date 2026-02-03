Sábado – Pense por si

Irão: Mais de 50.200 detidos pelas autoridades

Lusa 18:47
As autoridades iranianas reconheceram a morte de milhares de pessoas, mas disseram que a grande maioria eram membros das forças de segurança ou transeuntes mortos por terroristas ao serviço dos Estados Unidos e de Israel.

As autoridades iranianas detiveram mais de 50.200 pessoas no âmbito dos protestos contra o regime, segundo dados divulgados esta terça-feira por uma organização não-governamental (ONG), que denunciou que a repressão continuava a intensificar-se no país.

Protestos no Canadá contra o regime iraniano
Protestos no Canadá contra o regime iraniano AP

A República Islâmica esmagou com violência, no início do ano, um vasto movimento de contestação que começou no final de dezembro e atingiu o auge em 08 e 09 de janeiro.

A ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), que anteriormente tinha reportado mais de 42.000 detenções, reviu esta terça-feira o número em alta, registando agora pelo menos 50.235 detenções ligadas às manifestações.

A HRANA, fundada em 2005 e que afirma ter uma rede de informadores em todo o país, deu conta na segunda-feira de um balanço de 6.854 mortos no âmbito da repressão dos protestos, incluindo 152 jovens com menos de 18 anos.

O balanço inclui ainda a morte de 214 elementos das forças governamentais e de 58 civis que não participavam nos protestos, continuando pelo menos 11.280 casos sob investigação das autoridades e organizações de direitos humanos.

As detenções visaram “um vasto leque de cidadãos, nomeadamente estudantes, escritores e professores”, segundo a organização registada nos Estados Unidos, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Nalguns casos, as detenções foram acompanhadas de “buscas domiciliárias e confisco de bens pessoais”.

A HRANA assinalou ainda mais de 300 “confissões forçadas” transmitidas pela televisão.

A Amnistia Internacional também se manifestou preocupada na semana passada com a detenção de milhares de pessoas, incluindo crianças.

A ONG com sede em Londres alertou para o “grave risco de desaparecimento forçado, tortura e outros maus-tratos, morte em detenção e execuções arbitrárias após julgamentos manifestamente injustos”.

O chefe do poder judicial no Irão, Gholamhossein Mohseni Ejei, advertiu que não haverá “qualquer indulgência” para com os envolvidos nas manifestações.

O Ministério Público iraniano esclareceu que alguns detidos enfrentam acusações passíveis de pena de morte.

Entre os detidos está o cineasta iraniano Mehdi Mahmoudian, coargumentista do filme “Foi Só Um Acidente”, exibido em Portugal e Palma de Ouro em Cannes em 2025, por suspeita de ter ajudado a redigir uma declaração crítica do poder.

Mahmoudian foi interpelado no domingo juntamente com o líder estudantil Abdollah Momeni e a jornalista e ativista dos direitos das mulheres Vida Rabbani, segundo a agência de notícias iraniana Fars.

O texto em causa, assinado por mais de uma dezena de opositores, compara a repressão a um “crime de Estado contra a Humanidade”, explicou a fundação da Nobel da Paz Narges Mohammadi.

Mohammadi está detida desde dezembro por ter participado num protesto anterior à recente vaga de contestação.

