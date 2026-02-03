Sábado – Pense por si

03 de fevereiro de 2026 às 11:21

Incêndio atinge mercado na zona oeste de Teerão

Um grande incêndio deflagrou, esta terça-feira, num mercado local no distrito de Jannat Abad, na zona oeste de Teerão, de acordo com a imprensa estatal do Irão. O fogo atingiu um mercado local repleto de bancas e lojas, disse o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Teerão, Jalal Maleki, citado pela televisão estatal.

