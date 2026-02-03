Ex-marido de Jill Biden acusado de homicído

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

O ex-marido da antiga primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, foi formalmente acusado do homicídio da mulher após uma briga doméstica, informaram as autoridades.

Bill Stevenson, de 77 anos, foi preso na segunda-feira e acusado de homicídio em primeiro grau pela morte de Linda Stevenson, de 64, após uma investigação que durou mais de um mês.

Agentes da Divisão da Polícia do Condado de New Castle responderam a relatos de uma briga doméstica numa residência em Oak Hill, em Wilmington, Delaware , na noite de 28 de dezembro. Ao entrarem na residência, os agentes encontraram Linda Stevenson inconsciente na sala de estar e tentaram reanimá-la, mas sem sucesso, de acordo com um comunicado da polícia divulgado na época. Mais detalhes sobre a sua morte e os momentos que a antecederam não foram divulgados.

Na altura, o TMZ noticiou que foi Stevenson quem chamou as autoridades e cooperou com elas. Até então, ele não tinha sido acusado de qualquer crime.

Stevenson foi detido na casa onde o corpo da mulher foi encontrado e está atualmente detido na Instituição Correcional Howard Young, após não ter conseguido pagar a fiança de cerca de 420 mil euros.

Pouco se sabe sobre o casamento de Stevenson com a esposa do ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden. Os dois casaram-se em 1970, enquanto ela estudava no Brandywine Junior College, mudando o nome de Jill Jacobs para Jill Stevenson. No entanto, o casal viria a divorciar-se cinco anos depois.