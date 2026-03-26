Irão: Exército de Israel anuncia vaga de ataques "em grande escala" contra Teerão

Ainda não é conhecido o alcance dos ataques.

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O Exército de Israel comunicou esta quinta-feira ter concluído uma vaga de ataques "em grande escala" contra vários alvos no Irão, sem fornecer mais detalhes.



Teerão: Mulheres caminham junto a cartaz com figuras políticas AP Photo/Vahid Salemi, File

Numa mensagem publicada na plataforma de mensagens Telegram, as Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram que estes bombardeamentos visaram "infraestruturas do regime de terror iraniano" e mencionaram Isfahan, no centro do país, como um dos alvos.

Ainda não é conhecido o alcance dos ataques.

Isfahan é um ponto-chave para a infraestrutura energética e militar iraniana, onde está albergada uma central de enriquecimento de urânio.

Desde que os Estados Unidos e Israel lançaram o ataque conjunto contra Teerão no dia 28 de fevereiro, que desencadeou o atual conflito, os bombardeamentos têm sido contínuos.

A Guarda da Revolução Islâmica iraniana afirmou também ter lançado uma nova onda de mísseis e drones contra Israel e contra alvos norte-americanos nos países do Golfo Pérsico.