Irão: Exército de Israel anuncia vaga de ataques "em grande escala" contra Teerão

O Exército de Israel comunicou esta quinta-feira ter concluído uma vaga de ataques "em grande escala" contra vários alvos no Irão, sem fornecer mais detalhes.
Teerão: Mulheres caminham junto a cartaz com figuras políticasAP Photo/Vahid Salemi, File
Numa mensagem publicada na plataforma de mensagens Telegram, as Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram que estes bombardeamentos visaram "infraestruturas do regime de terror iraniano" e mencionaram Isfahan, no centro do país, como um dos alvos.
Ainda não é conhecido o alcance dos ataques.
Isfahan é um ponto-chave para a infraestrutura energética e militar iraniana, onde está albergada uma central de enriquecimento de urânio.
Desde que os Estados Unidos e Israel lançaram o ataque conjunto contra Teerão no dia 28 de fevereiro, que desencadeou o atual conflito, os bombardeamentos têm sido contínuos.
A Guarda da Revolução Islâmica iraniana afirmou também ter lançado uma nova onda de mísseis e drones contra Israel e contra alvos norte-americanos nos países do Golfo Pérsico.