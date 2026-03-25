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25 de março de 2026 às 12:29

Israel divulga imagens de ataques a postos de combustível utilizados pelo Hezbollah no sul do Líbano

O exército israelita divulgou, esta quarta-feira, um vídeo do que alega serem ataques aéreos contra postos de combustível usados por militantes do Hezbollah no sul do Líbano.

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