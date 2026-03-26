Irão: Parlamento iraniano quer cobrar portagem para passagem pelo estreito de Ormuz

A República Islâmica mantém o estreito de Ormuz bloqueado "aos inimigos" desde o início da guerra lançada pelos Estados Unidos e Israel a 28 de fevereiro.

O parlamento iraniano pretende aprovar uma lei para cobrar portagem aos navios que transitam pelo estreito de Ormuz, passagem estratégica por onde circula 20% do petróleo mundial, informou a agência de notícias Tasnim.



Navio a atravessar o Estreito de Ormuz AP

"Procuramos um projeto de lei que reconheça legalmente a soberania, o domínio e a supervisão do Irão sobre o estreito de Ormuz e que, além disso, seja uma fonte de receitas para o país através da cobrança de uma portagem", afirmou o presidente da comissão de Assuntos Civis do parlamento, Mohamad Reza Rezaei Kochi, de acordo com a Tasnim.

A mesma fonte indicou que está a ser elaborado um projeto de lei para "cobrar uma taxa pela prestação de segurança aos navios que transitam pelo estreito de Ormuz".

O responsável afirmou que se espera que o projeto seja finalizado na próxima semana --- o início da semana iraniana é no sábado --- e, em seguida, vai ser apresentado ao parlamento para discussão.

A República Islâmica mantém o estreito de Ormuz bloqueado "aos inimigos" desde o início da guerra lançada pelos Estados Unidos e Israel a 28 de fevereiro, embora tenha permitido a passagem de petroleiros de países que considera amigos, como Tailândia ou Índia.

Este bloqueio elevou o preço do petróleo, uma vez que o estreito é fundamental para o comércio energético global, pelo que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu ao Irão que reabrisse a passagem, algo a que o país persa se recusou a fazer até ao momento.