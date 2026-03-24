Irão: Ataques de Israel e EUA danificaram mais de 110 monumentos históricos

O Ministério do Património Cultural e do Turismo do Irão, num comunicado, indica a destruição de 114 monumentos, entre os quais se contam 48 museus.

As autoridades iranianas denunciaram esta terça-feira que os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, iniciados a 28 de fevereiro, danificaram mais de uma centena de monumentos históricos.



Danos no Palácio Golestan, em Teerão AP

"As últimas avaliações no terreno e os relatórios de especialistas indicam que 114 monumentos culturais e históricos, incluindo locais classificados como Património Mundial, Património Nacional e outros sítios e edifícios de grande valor, sofreram danos", afirmou o Ministério do Património Cultural e do Turismo do Irão, num comunicado.

Entre os edifícios e monumentos afetados encontram-se 48 museus e seis estruturas urbanas históricas em Teerão, Isfahan, Sanandaj, Kermanshah, Qom e Khansar.

"A estimativa exata das perdas financeiras ainda está a ser analisada por especialistas, e os resultados finais serão anunciados quando estiverem concluídas as avaliações no terreno", acrescentou.

"Os iranianos em todo o mundo fazem parte de um único corpo civilizacional e o seu papel responsável ao explicar ao público mundial a verdade sobre o estado do património cultural do Irão é louvável, sendo essencial continuar por esse caminho", indicou.

Sobre uma eventual visita de representantes da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), as autoridades iranianas confirmaram que já estão em curso os preparativos para avançar com essa iniciativa.

A própria UNESCO manifestou recentemente preocupação pelos danos sofridos por locais classificados como Património Mundial e recordou que os bens culturais estão protegidos pelo direito internacional.