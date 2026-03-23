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Irão mostra que tem mísseis de médio alcance e deixa Europa em alerta: "A mensagem é 'não se envolvam'"

Gabriela Ângelo
Gabriela Ângelo 07:00

Joana Ricarte, especialista em relações internacionais e política do Médio Oriente, não acredita que o Irão possa arrastar os países europeus para este conflito. Mas tudo pode mudar se o governo de Mojtaba Khamenei for colocado numa posição em que perceba que não vai sobreviver.

Na madrugada de sábado o Irão lançou mísseis de médio alcance contra Diego Garcia, uma ilha localizada do Oceano Índico, a 3.800 quilómetros do país, que alberga uma base militar estratégica do Reino Unido e dos EUA. Esta tentativa de ataque, uma vez que um dos mísseis foi intercetado e o outro falhou o alvo, acontece numa altura em que o governo britânico, depois de alguma hesitação, deu luz verde aos Estados Unidos para utilizar as suas bases militares na região. 

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