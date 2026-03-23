"Mais perigoso do que um Hitler americano é um Hitler demente": psiquiatra diz que Trump é "narcisista maligno"

John Gartner, psiquiatra e professor da Universidade Johns Hopkins, alerta ainda o presidente norte-americano é hipomaníaco. Condição que também já atribuiu a Bill Clinton.

A estratégia de comunicação de Donald Trump, que muitas vezes se contradiz publicamente ou critica e insulta os seus aliados tradicionais, faz com que alguns dos seus críticos questionem a sanidade mental do presidente, enquanto os seus apoiantes e membros da administração defendem que se trata apenas de um estilo imprevisível e acessível de alguém que não respeita as convenções tradicionais.



Trump Foto AP/Alex Brandon

Uma sondagem da Reuters-Ipsos, divulgada no final de fevereiro, revelou que 61% dos norte-americanos acreditam que Trump se tornou “errático com a idade”, dentro dos republicanos a percentagem é de 30%. A sondagem também demonstra que a percentagem daqueles que acreditam que Trump é “mentalmente lúcido e capaz de lidar com desafios” caiu de 54%, em setembro de 2023, para 45% atualmente.

John Gartner, psiquiatra, tem defendido que o presidente dos Estados Unidos não está bem e alerta para os seus “transtornos mentais” há uma década. “Ele é um narcisista maligno”, defendeu Gartner ao El País. O professor da Universidade Johns Hopkins, em Maryland, explicou que esta foi a doença descrita por Erich Fromm para diagnosticar Hitler e que tem os seguintes sintomas: “Narcisismo claro – muitos políticos o têm -, sociopatia – mentem, enganam, prejudicam os outros, violam as regras, não há remorso -, paranoia – sentem-se constantemente atacados e, portanto, procuram vingança -, grandiosidade – o seu desejo é de dominar e estar acima de todos os outros – e sadismo – eles apreciam o caos, a destruição e a humilhação”.

"A única coisa mais perigosa do que um Hitler americano é um Hitler americano com demência", afirma.

O especialista considera também que Trump é hipomaníaco, “tal como Bill Clinton”: “A hipomania de Trump explica a sua tremenda energia, a falta de sono, arrogância e impulsividade, os seus erros de julgamento e o porquê de acreditar que está sempre certo”.

John Gartner refere ainda que o cérebro de Trump está a “deteriorar-se”. “O nível de deterioração é chocante, se compararmos o seu discurso atual com o da década de 1980, ele costumava ser uma pessoa articulada. É muito bom a dissimular, a rir e a agir com confiança quando tropeça”, continuou a descrever o psiquiatra.

O especialista fundou, durante o primeiro mandato do republicano, uma organização chamada 'Duty to Warn' e produziu, em 2020, o documentário 'Is Donald Trump Crazy?'