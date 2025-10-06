Sábado – Pense por si

Mundo

Irão apoia qualquer iniciativa que ponha fim a "crimes de guerra" em Gaza

08:28
Capa da Sábado Edição 30 de setembro a 6 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 30 de setembro a 6 de outubro
As mais lidas

O Irão sublinhou que a cessação dos ataques “não isenta” os Estados e as instituições internacionais da obrigação de “investigar e processar os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade” cometidos por Israel em Gaza.

O Irão expressou apoio a qualquer iniciativa para acabar com os “crimes de guerra” e a “limpeza étnica” na Faixa de Gaza, referindo-se ao plano de paz do Presidente dos Estados Unidos, apresentado na semana passada.

Fumo denso sobre Gaza após ataques; Irão apoia fim de 'crimes de guerra'
Fumo denso sobre Gaza após ataques; Irão apoia fim de "crimes de guerra" AP Photo/Leo Correa

“Apoiamos sempre qualquer iniciativa que envolva o fim da limpeza étnica, dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade em Gaza”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, num comunicado divulgado na noite de domingo.

O ministério recordou a “responsabilidade legal e moral” da comunidade internacional para pôr fim ao “genocídio em curso” em Gaza e sublinhou que qualquer decisão sobre um eventual cessar-fogo ou sobre os termos de um acordo deve ser tomada pelo “povo e pela resistência palestiniana”, o movimento islamita Hamas.

No entanto, afirmou, “o acordo só será válido se conduzir ao fim do genocídio, ao respeito pelo direito à autodeterminação do povo palestiniano e ao levantamento total do bloqueio” à Faixa de Gaza.

O grupo Hamas - aliado do Irão no chamado “Eixo da Resistência” da aliança anti-israelita, que inclui também o Hezbollah libanês e os Huthis do Iémen - aceitou na sexta-feira o plano do Presidente dos EUA, Donald Trump, para a paz em Gaza, que consiste em libertar todos os reféns israelitas se o Governo de Israel deixar de bombardear o enclave costeiro palestiniano.

O Irão sublinhou que a cessação dos ataques “não isenta” os Estados e as instituições internacionais da obrigação de “investigar e processar os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade” cometidos por Israel em Gaza.

Teerão manifestou ainda esperança de que sejam abertos corredores seguros para a entrega imediata de ajuda humanitária aos habitantes de Gaza e reiterou a disponibilidade para participar nos esforços de assistência internacional.

O Presidente dos EUA anunciou no domingo que a primeira fase do plano para pôr fim à guerra na Faixa de Gaza e definir o futuro do enclave palestiniano “deverá estar concluída” esta semana.

As equipas de negociação de Israel e do Hamas, juntamente com mediadores, deverão reunir-se hoje no Egito para finalizar e clarificar os detalhes do acordo.

Artigos Relacionados
Tópicos Conflito guerra e paz Genocídio Guerra Faixa de Gaza Hamas Estados Unidos Hizbollah Governo de Israel Ministério dos Negócios Estrangeiros Donald Trump
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Irão apoia qualquer iniciativa que ponha fim a "crimes de guerra" em Gaza