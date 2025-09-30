Sábado – Pense por si

30 de setembro de 2025 às 17:46

“Vamos dar-lhes cerca de três ou quatro dias”: Trump dá prazo para Hamas responder à proposta de cessar-fogo

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou, esta terça-feira, que o Hamas tem entre três e quatro dias para responder ao plano de cessar-fogo que apresentou em conjunto com Israel. Trump garantiu ainda que todos os países árabes e muçulmanos apoiam a proposta, restando apenas a decisão do grupo extremista.

