Invasões em Brasília provocam uma demissão e uma suspensão

O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal de Brasília foi demitido pela forma como lidou com as invasões do Congresso, Palácio do Planalto e edifício do Supremo Tribunal Federal (STF). Centenas de manifestantes invadiram e vandalizaram os "três poderes" este domingo, protestando a eleição de Lula e impondo a reinstituição de Bolsonaro. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, foi também suspenso do seu cargo. Foram acusados de não terem preparado Brasília para a invasão que se adivinhava.