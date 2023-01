Ex-ministro de Bolsonaro detido pela Polícia Federal

Anderson Torres foi detido no aeroporto de Brasília na sequência de investigações às invasões do Congresso, Supremo Tribunal Federal e Palácio Presidencial.

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo de Bolsonaro, foi detido pela Polícia Federal este sábado.







Segundo nota a Folha de São Paulo, o político tinha embarcado num avião esta sexta-feira em Miami, nos Estados Unidos, e terá aterrado no Brasil pouco depois das 7h30. Acabou por ser detido no aeroporto de Brasília.A detenção tinha sido determinada, esta terça-feira, por Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na sequência de uma investigação aos ataques do passado domingo às sedes dos três poderes (o Congresso, Supremo Tribunal Federal e o Palácio Presidencial).