Manifestantes pró-Bolsonaro invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto

Manifestantes pró-Bolsonaro entraram em confrontos com a polícia e subiram a rampa do Congresso Nacional brasileiro, em Brasília. Entraram ainda dentro do Congresso, de onde estão a captar várias imagens partilhadas nas redes sociais. Segundo a revista Veja, invadiram ainda o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto.





A polícia tentou conter os manifestantes na Esplanada dos Ministérios com spray pimenta, mas estes últimos acabaram por ultrapassar a zona de contenção. A Globo adianta que um veículo da polícia caiu num espelho de água durante as tentativas para travar os manifestantes.Os bolsonaristas tinham paus e pedras e há vidros do Congresso que foram quebrados. Dentro das salas, também estão a ser cometidos atos de vandalismo. Segundo a Globo, chegaram logo ao Salão Verde da Câmara dos Deputados, que dá acesso ao plenário. Entraram ainda no Senado.O governador do Distrito Federal irá enviar mais polícia "no sentido de controlar a situação".Segundo a Globo, os bolsonaristas também reuniram frente ao Supremo Tribunal Federal.Este gesto faz recordar a invasão ao Capitólio dos EUA, em 2021, por parte de apoiantes de Donald Trump que defendiam que este não tinha sido derrotado por Joe Biden.O presidente Lula da Silva encontra-se numa visita ao estado de São Paulo.O presidente do Senado brasileiro, Rodrigo Pacheco, repudiou hoje a invasão da sede do Congresso Nacional por apoiantes do antigo chefe de Estado Jair Bolsonaro, defendendo que "devem sofrer o rigor da lei com urgência"."Na ação, estão empenhadas as forças de segurança do Distrito Federal, além da Polícia Legislativa do Congresso. Repudio veementemente esses atos antidemocráticos, que devem sofrer o rigor da lei com urgência", lê-se numa mensagem divulgada nas redes sociais."Conversei há pouco, por telefone, com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, com quem venho mantendo contacto permanente. O governador informou-me que está concentrando os esforços de todo o aparato policial no sentido de controlar a situação", acrescentou o político brasileiro na mensagem difundida nas redes sociais.