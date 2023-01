Bolsonaro nega responsabilidades sobre as invasões em Brasília

O ex-presidente brasileiro repudiou as acusações feitas por Lula da Silva que o acusou de ter provocado as invasões.

No dia em que centenas de manifestantes invadiam instituições brasileiras como o Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro foi ao Telegram para falar das políticas adotadas durante o seu mandato. Uma hora depois referiu-se pela primeira vez aos manifestantes que o apoiam, para dizer que os atos verificados "fogem à regra", mas não sem antes relembrar outras manifestações "praticadas pela esquerda em 2013 e 2017". E repudiou as acusações de ter estimulado os ataques.