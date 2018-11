Donald Trump "não é um político hábil" mas "domina o circo mediático", dotado de uma "enorme inteligência emocional".

As eleições intercalares dos Estados Unidos recaem no meio do mandato do presidente dos EUA, e servem para escolher os novos membros do Congresso – composto pelo Senado e pela Câmara dos Representantes. De momento, ambas as câmaras são dominadas pelos Republicanos, o que mudará: "Tudo indica que os Democratas vão ficar com a Câmara dos Representantes e os Republicanos, com o Senado", afirma Germano Almeida, analista de política norte-americana e autor de vários livros acerca do tema. O último chama-se Isto não é bem um Presidente dos EUA, à venda a partir de 6 de Novembro.



"Sendo o Senado republicano, garante a sobrevivência de Trump. Mas o poder legislativo é da Câmara dos Representantes, e os Democratas vão retomar a reforma da saúde e fazer com que o Obamacare sobreviva", afirma. "Se Trump for inteligente, vai usar a maioria democrata como bode expiatório quando as coisas não correrem bem, e tentar negociar. Se o fizer, será reeleito. Se se mantiver muito extremista, será mais difícil", considera Almeida.



Para o analista, é altamente improvável que os Democratas tentem o impeachment de Trump após as eleições. "Não terão força para isso. Só faria sentido se ele tivesse metade da popularidade que tem, e trata-se ainda de uma questão de tempo: dois anos na política norte-americana [o que resta para acabar o primeiro mandato de Trump] não é nada", frisa. "Se os Democratas ganharem a Câmara dos Representantes, a Comissão ganha nova força. Está em ‘águas de bacalhau’ devido aos esforços republicanos. Porém, a comissão Mueller já avançou com acusações contra elementos importantes, como o director de campanha Paul Manafort e o advogado Michael Cohen."



"Hoje, nas eleições, há uma grande mobilização da base Trump e dos anti-Trump. Mas o presidente tem uma popularidade de 42%, e uma taxa de rejeição de 53%. É as duas coisas ao mesmo tempo: o presidente mais popular e o mais impopular", descreve Germano Almeida.



E como chegámos até aqui? Trump escolheu bem o seu público. "No fim dos anos Obama, a economia estava perfeitamente recuperada. Trump identificou o desconforto dos estados do Midwest devido à queda das indústrias mais tradicionais: Ohio, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. Ganhou todos com uma pequena diferença. Espalhou mentiras que permitiram a votação, como a de que Hillary Clinton tinha vendido armas ao Estado Islâmico ou de que Obama o tinha criado", exemplifica.



O presidente dos EUA continua a aplicar a sua estratégia, que passa muito por "dominar o circo mediático". "Não é um político hábil, nem bom negociador, mas mexe-se bem", nesta área. Tudo é calculado. "Tem uma enorme inteligência emocional, e é um populista mau: apela à exploração do medo, à raiva, à culpa dos mexicanos e ao nacionalismo. É alguém que consegue fazer dualidades – ou é tudo fantástico ou horrível – e um discurso muito simples de modo a chegar a todos, como um livro de auto-ajuda. Também beneficia da linguagem corporal."



Germano Almeida frisa que o título do seu livro, Isto não é um Presidente dos EUA, é provocatório. "Não é normal ver Trump como presidente dos EUA. Não é normal o presidente dizer 30 mentiras por dia, o que aconteceu no período eleitoral. É um extremista sonso: agride, ofende, insulta, mas nega e culpa os media de o ter deturpado. E consegue convencer as pessoas que os media estavam a mentir", afirma. Contudo, Donald Trump nunca sai do "sistema": recua quando chega a um ponto quase "inaceitável".



"Quando envolvido numa situação polémica, Donald Trump cria um facto mais sonoro e polémico. Quando sucederam as cartas armadilhadas, falou da caravana de migrantes", recorda. E qual será o seu legado? "O ambiente político na América já não tem espaço para consensos partidários. O centro político está a morrer nos EUA: um exemplo é o que aconteceu na Acção de Graças de 2016, logo a seguir às eleições, registaram-se muito menos viagens familiares e entre estados devido a zangas entre famílias. Hoje, quando se põem pessoas anti-Trump e a favor de Trump na mesma mesa, ao fim de cinco minutos está tudo aos berros."