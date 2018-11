Alexandria Ocasio-Cortez é a mais nova congressista da história dos EUA. A latina é uma das representantes de uma nova geração do Partido Democrata.

Alexandria Ocasio-Cortez fez história nas eleições intercalares dos EUA, esta terça-feira, ao tornar-se na mais jovem mulher a ser eleita para o Congresso dos EUA. Alexandria tem 29 anos, é de ascendência latina e concorreu pelo Partido Democrata, conseguindo 75% dos votos no 14º distrito congressional de Nova Iorque. Cortez faz parte de um grupo de mulheres não-brancas que estão a juntar-se ao Congresso neste mandato. Outros nomes são os de Sharice Davids e Ilhan Omar.



"Hoje fizemos história. Elegemos o primeiro gongressista a não aceitar dinheiro de grandes lobistas. Num distrito que é constituído em 70% por pessoas de cor, metade imigrante e, na sua maioria, da classe trabalhadora, elegemos a primeira pessoa de cor para representar o 14º distrito congressional de Nova Iorque", disse a nova congressista, lembrando ainda que os que nela votaram elegeram "um movimento pela justiça social, económica e racial".



Ocasio-Cortez tornou-se uma estrela da política norte-americana depois de ter chamado a atenção mediática e das redes sociais por ter irritado o representante democrata Joe Crowley no início do ano. Ocasio acabaria por substituir Crowley na corrida pela re-eleição em Junho, com um programa marcadamente à esquerda do que é comum na política norte-americana.



E desde Junho até esta quarta-feira, fez campanha para as intercalares baseando o seu programa em princípios progressivos como estabelecer uma garantia de empregos federais e promover um seguro de saúde aplicável a todos os cidadãos. Foi também bastante vocal no seu apoio à líder democrata na Câmara dos Representantes, Nacy Pelosi. Mas o mais curisoso da campanha da latina terá mesmo sido a forma como fez campanha: recusou todo o dinheiro oferecido por grandes doadores, o que leva muitos dos eleitores a acreditar que não será pressionada pelos grandes interesses. Há esperanças de que Alexandria quebre com a norma estabelecida e seja uma lufada de ar fresco na política norte-americana.



Para além de ser a mais nova representante do Congresso na história dos EUA, Ocasio-Cortez é também latina, uma facção da população que continua sub-representada na política norte-americana. "Não é suposto mulheres como eu concorrerem a cargos políticos", afirmou a jovem num vídeo de campanha citado pelo site noticioso Vox. Com a vitória assegurada esta quarta-feira, Alexandria pode mudar essa mentalidade.



Na Câmara dos Representantes, o Partido Democrata deverá conseguir eleger 207 representantes, mais 24 do que em 2012. Já os republicanos perdem 24 lugares e passam a contar com apenas 190 representantes. Os dados referem-se aos resultados das 6h55 em Portugal Continental, quando falta ainda apurar cerca de 30 resultados.



No Senado, os Republicanos conseguiram uma vitória clara, elegendo mais três senadores, passando a ser representados por 51, enquanto os Democratas passam apenas a ter 43. Trump referiu-se a este resultado como um "tremendo sucesso". Os democratas não esperavam uma derrota desta magnitude no Senado.