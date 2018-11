Democratas querem roubar a maioria no congresso aos republicanos, com o objectivo de controlar o poder legislativo e, com isso, limitar a acção do presidente dos EUA, Donald Trump. Obama foi um dos protagonistas da campanha.

O poder legislativo dos EUA vai a jogo esta terça-feira com as eleições intercalares (mid-term) que definem a constituição do congresso norte-americano para os próximos quatro anos e, consequentemente, beneficiar ou não as políticas de Donald Trump. O presidente norte-americano e o antigo chefe de estado Barack Obama foram os protagonistas do último dia de campanha, colocando frente-a-frente duas visões políticas distintas: Trump defendeu o lado mais conservador da política norte-americana, Obama denunciou a "política da mentira" e apelou à união.

As eleições intercalares, assim chamadas por se realizarem a meio dos mandatos presidenciais, realizam-se de 4 em 4 anos e servem para escolher os membros do congresso, o órgão legislativo do governo norte-americano. Neste dia, são também eleitos governadores (36 de 50 estados) e representantes estaduais, num total de 6.665 cargos públicos. Até domingo, tinham votado antecipadamente, segundo dados da Election Projection da Universidade da Florida, mais de 34 milhões de eleitores.

O congresso divide-se em dois: o senado (ou câmara alta) e a câmara dos representantes (câmara baixa). Esta terça-feira, vão ser escolhidos os 435 ocupantes da câmara baixa e 33 dos 100 lugares da câmara alta. Os primeiros são eleitos para mandatos de dois anos e os segundos por um período de seis anos. Em 2014, os republicanos conquistaram a maioria no Senado – o que não acontecia desde 2006 – e aumentaram a maioria na câmara dos representantes. Várias sondagens publicadas nos EUA avançam que dificilmente o Partido Republicano perde o controlo do Senado, mas que há seis em sete hipóteses de o Partido Democrata ganhar o controlo da câmara dos representantes.

Trump vs Obama, a luta política

É ao congresso que cabe criar leis, regular o comércio interno e externo, criar novos impostos, definir investimentos nas forças armadas e até decretar guerras. Em caso de maioria republicana, naquele que é apelidado como uma espécie de referendo presidencial a meio mandato, Trump vai sentir-se legitimado para manter a sua linha política. Uma estratégia que pode ser colocada em causa se os democratas ficarem no controlo do Congresso. Essa possibilidade pode levar a que aumentem os comités de investigação ao presidente dos EUA e coloca em cima da mesa a hipótese de impeachment. Além disso, as escolhas de juízes conservadores para o Supremo Tribunal de Justiça tornar-se-iam mais difíceis.

Não espanta, por isso, que os dois partidos tenham apostado forte na campanha eleitoral, colocando Trump e Obama em "guerra" nos palanques dos discursos, onde apresentaram programas políticos tão distantes como os mais de 1000 km que os separavam.

Em Macon, no estado da Geórgia, o presidente dos EUA voltou a centrar o seu discurso na questão da migração e da segurança. Trump acusou a candidata a governador democrata, Stacey Abrams, de querer transformar o estado "numa Venezuela". "Stacey Abrams quer transformar este lindo estado num santuário gigante para criminosos estrageiros, colocando as inocentes famílias da Geórgia à mercê de perigosos bandidos e predadores", disse durante o comício.

No mesmo discurso, o líder da Casa Branca voltou a dizer que a caravana de migrantes mexicanos que se encontra caminho da fronteira dos EUA é uma ameaça ao país. "Na semana passada, contactei o nosso exército. Não estamos a brincar, pessoal. É uma invasão. É uma invasão", disse aos eleitores republicanos, garantindo ainda que pretende acabar com os financiamentos aos países de origem desses migrantes. "[Esses países] Não fazem nada. Não fazem nada por nós", acusou.

Esta semana foi também tornada pública a vontade de Trump em acabar com o direito automático à cidadania de crianças nascidas nos EUA, mas cujos mais não são norte-americanos. Do ponto de vista político, o proteccionismo e a baixa de impostos são as bandeiras republicanas.

A atitude de "nós contra eles" de Trump é combatida pelos democratas através do discurso de Obama. Para o antigo presidente dos EUA, é o "carácter da nação" que está em causa neste acto eleitoral, contra uma "política desagregadora e mentirosa".

"Esta eleição vai decidir se queremos continuar a construir sobre as extraordinárias perspectivas que criámos ou se preferimos que os radicais democratas lancem uma bola de demolição contra o nosso futuro e a nossa economia", atirou o antigo presidente durante um comício em Gary, estado do Indiana, criticando o sucessor por colocar os migrantes da América Central como motivo de todos os males e não discutir questões económicas, o sistema de saúde, a educação e o problema das armas. "Há duas semanas que nos andam a dizer que a principal e maior ameaça aos EUA são um grupo de refugiados pobres, carenciados e famintos que se encontram a 1.600 quilómetros de distância" das fronteiras."

Tal como tinha feito no Illinois, Obama criticou os republicamos por "mentirem descaradamente, repetidamente e sem rodeios". "Limitam-se a inventar coisas", acusou, exigindo que estas posturas sejam castigadas. "Tem de haver consequências para quem não diz a verdade. Porque quando as palavras deixam de ter significado e as pessoas simplesmente mentem, a democracia deixa de funcionar", reforçou. "A América está numa encruzilhada".

Os votos (que podem ser) históricos

Na Géorgia, a votação desta terça-feira corre o risco de entrar nos livros de História. Caso vençam os democratas, Stacey Abrams torna-se a primeira mulher mulher negra governadora. Já os estados do Michigan e do Minessota podem vir a ser representados por duas mulheres muçulmanos no congresso, Rashida Tlaib e Ilhan Omar, respectivamente. No Vermont, Christine Hallquist é também candidata ao título de primeira governadora transgénero da história norte-americana. São 26 os candidatos homossexuais, bissexuais ou transgénero que vão a votos. Na corrida ao congresso, há quase 270 mulheres candidatas – um número recorde que representa o aumento do activismo feminino norte-americano, muito impulsionado pelo movimento #Metoo e pela Marcha das Mulheres, que se realizou logo depois da tomada de posse de Trump e pretendeu responder a atitudes consideradas misóginas do presidente dos EUA.

O Texas é considerado um barómetro desta noite eleitoral. Num estado vermelho desde a década de 1960, Ted Cruz, apoiante de Trump, parecia ter a eleição garantida até surgir o democrata Beto O’Rourke.

O republicano tem usado o seu perfil religioso, conservador e anti-imigração como arma eleitoral, procurando conquistar a ala mais à direita. Ainda assim, os evangélicos têm-se mostrado contra a postura de Trump sobre mulheres e imigrantes e O’Rourke tem procurado conquistar o voto dos moderados. As sondagens indicam que o democrata pode fazer história.