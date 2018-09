O jornal norte-americano New York Times publicou hoje um artigo inédito: é um texto de opinião anónimo. Porquê? Quem o escreve é um adjunto de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos da América. Manteve o anonimato para continuar a colaborar num movimento de "resistência" às ideias e medidas do presidente dos EUA dentro da Casa Branca.





No texto polémico, o alto funcionário de Trump afirma que o presidente dos EUA não percebeu "que muitos dos seus colaboradores estão a trabalhar de dentro [da Casa Branca] para frustrar partes da sua agenda e as suas piores inclinações". "Eu bem o sei. Sou um deles.""Para ser claro, a nossa não é a popular 'resistência' da esquerda. Queremos que a administração [norte-americana] tenha sucesso e pensamos que muitas das políticas [de Trump] já tornaram a América mais segura e próspera", lê-se no texto. "Mas acreditamos que o nosso primeiro dever é para com o país, e o presidente continua a agir de uma maneira que é nociva para a saúde da nossa república."O artigo contém muitas acusações graves ao presidente Trump. "A raiz do problema é a amoralidade do presidente", indica.

"Da Casa Branca a agências e departamentos governamentais, altos funcionários vão admitir a sua descrença diária quanto aos comentários e acções do comandante-chefe. Muitos estão a trabalhar para isolar as operações deles das extravagâncias do presidente", continua. "As reuniões com ele saem do tema e descarrilam, ele envolve-se em birras repetitivas, e a sua impulsividade resulta em decisões mal-feitas, pouco informadas e ocasionalmente irresponsáveis que têm que ser revertidas."



"Alguns dos seus adjuntos foram considerados pelos media como vilões. Mas em privado, eles percorreram grandes distâncias para manter más decisões contidas na ala oeste, apesar de nem sempre serem bem sucedidos", lamenta o alto funcionário.



"Pode dar pouco conforto nesta era caótica, mas os norte-americanos deveriam saber que há adultos na sala. Nós reconhecemos completamente que está a acontecer. E estamos a tentar fazer o certo mesmo quando Donald Trump não o faz", acrescenta. "Há uma resistência quieta entre a administração de pessoas que escolhem pôr o país em primeiro lugar. Mas a verdadeira diferença será feita pelos cidadãos comuns que se elevam da política, estendendo a mão e decidindo largar os rótulos em nome de um só: o de serem norte-americanos."



Trump: Editorial do The New York Times é "uma desgraça"

Donald Trump partilhou um vídeo no Twitter com a sua reacção ao texto.











O presidente dos EUA refere-se ao mesmo como "uma desgraça" e "cobarde", por ser anónimo.