Os Democratas venceram as eleições para a Câmara dos Representantes, enquanto o Senado continua controlado por Republicanos. Resultados ditam fim da hegemonia de Trump nos EUA.

Até à madrugada desta quarta-feira Donald Trump só conhecia uma realidade enquanto presidente dos EUA: a de liderar tanto a Casa Branca como o Congresso norte-americano. Tanto a Câmara dos Representantes como o Senado eram dominados pelo Partido Republicano. Mas as eleições desta quarta-feira puseram os Democratas em maioria na Câmara dos Representantes, deixando o Senado nas mãos republicanas (o partido do presidente). Este é o primeiro dia de uma nova era na administração Trump.



Na Câmara dos Representantes, o Partido Democrata deverá conseguir eleger 207 representantes, mais 24 do que em 2012. Já os republicanos perdem 24 lugares e passam a contar com apenas 190 representantes. Os dados referem-se aos resultados das 6h55 em Portugal Continental, quando falta ainda apurar cerca de 30 resultados.



No Senado, os Republicanos conseguiram uma vitória clara, elegendo mais três senadores, passando a ser representados por 51, enquanto os Democratas passam apenas a ter 43. Trump referiu-se a este resultado como um "tremendo sucesso". Os democratas não esperavam uma derrota desta magnitude no Senado.





Tremendous success tonight. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018





A líder democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, congratulou-se com a vitória obtida e asseguou que esta quarta-feira "será um novo dia" para o país depois do seu partido conquistar a maioria naquele órgão do Congresso dos EUA aos republicanos. Pelosi deverá assumir o cargo de presidente da Câmara dos Representantes dos EUA e afirmou que o voto de confiança atribuido pelos cidadãos norte-americanos não mostra as diferenças partidárias, mas que é um reforço para que se preservem "os valores constitucionais" dos EUA.



"Com esta nova maioria democrata, vamos honrar os valores de nossos pais fundadores", sublinhou a congressista da Califórnia no seu discurso de vitória.