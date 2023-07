Incêndio em Alcabideche dominado e circulação retomada na A5

O incêndio de deflagrou na tarde de terça-feira em Alcabideche, Cascais, foi dado por dominado às 4 da manhã desta quarta-feira, altura em que se encontravam ainda 591 operacionais no local, apoiados por 182 viaturas.





No entanto o comandante do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Grande Lisboa, Hugo Santos, avançou às 23h45 que existem pelo menos treze feridos, nove bombeiros e quatro civis. Os nove bombeiros feridos sofreram apenas ferimentos leves devido a "situações de exaustão", já os civis tiveram de ser assistidos "por inalação de fumos".O incêndio chegou a contar com 686 bombeiros no combate, 191 meios terrestres e 14 meios aéreos, estes últimos tiveram de abandonar o local no início da noite devido à falta de luz."Ainda temos aqui longas horas de trabalho pela frente", referiu Hugo Santos reforçando que o vento é um importante fator de preocupação porque se continuavam a registar "rajadas fortes a velocidades entre os 70 e os 80 quilómetros por hora".O incêndio florestal, ao qual as autoridades tiveram conhecimento poucos minutos antes das 17, levou à retirada de cerca de 90 pessoas "por precaução", incluindo dois grupos de escuteiros, um português e outro espanhol, que se encontravam a acampar no Parque Natural Sintra-Cascais, avançou Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais. Às 23h15, hora em que o presidente da Câmara fez o balanço, tinham também sido alojdos dez cidadãos de suas casas para um pavilhão desportivo municipal, mais tarde Hugo Santos referiu que estes moradores pertenciam às localidades do Zambujeiro, Cabreiro ou Murches.O canil municipal e a Associação São Francisco de Assis foram evacuados, o que correspondeu à retirada de cerca de 800 animais para um outro pavilhão municipal. Esta operação ocorreu com o apoio da população e de várias associações de proteção de animais, incluindo a IRA – Intervenção e Resgate Animal que mobilizou meios de resgate, conforme avançou no Facebook.