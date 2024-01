Homens armados invadem estúdio televisivo no Equador

O relógio da TC Televisión, canal estatal equatoriano, marcava 14:19 – menos 5h que em Portugal Continental – quando a emissão de terça-feira foi bruscamente interrompida. Sete homens, armados e encapuzados, irromperam pelo estúdio, dispararam tiros e ameaçaram funcionários.







Os homens acabaram detidos pelas autoridades Polícia Equatoriana/Reuters

A carregar o vídeo ... Invasão à Estação Televisiva TC

José Adolfo Macías Villamar, terá encetado uma fuga prisional.





Leia Também Homem mais procurado do Equador fugiu da prisão

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Os homens terão entrado pela receção da Gamavision, outra estação televisiva que partilha os estúdios com a TC, agredindo funcionários e deixando dinamite para trás, segundo avança a Reuters. O episódio, que foi transmitido em direto ao longo de 20 minutos, é o último de uma senda de violência que assola o país.Na cidade de Machala, Quito, e na província de Los Rios, no Sul, sete policias foram sequestrados em três incidentes, revelou a polícia. Os três agentes detidos em Machala foram libertados na noite de terça-feira, avançaram as autoridades, e foram feitas dez detenções.As autoridades confirmaram também explosões em Esmeraldas (no Norte), e os gabinetes de comunicação dos municipios de Cuenca e Quito confirmaram outras. Já a Procuradoria-Geral diz estar a investigar uma explosão em Guayaquil, cidade de onde o homem mais procurado do Equador,Citado pela BBC, o presidente Daniel Noboa disse na terça-feira que o país estava agora perante um "conflito armado interno" e que estava a mobilizar as forças armadas para realizar "operações militares de forma a neutralizar" o que apelidou de "crime organizado transnacional, organizações terroristas e actores beligerantes não estatais".A Reuters avança também que, em Guaiaquil, as autoridades confirmaram incidentes de "tomada de controlo" de cinco hospitais, mas que a polícia e os militares restauraram a ordem.A invasão à estação televisiva TC acabou resolvida pelas autoridades. Treze pessoas acabaram detidas e a polícia disse ter confiscado explosivos e armas."Graças a Deus, estamos vivos, porque foi um ataque extremamente violento", frisou Jorge Rendon, realizador adjunto do programa televisivo que foi interrompido. "Eles dispararam contra a perna de um operador de câmara, partiram o braço a outro. A polícia chegou em minutos, rodeou a estação de TV e as unidades táticas intervieram."O presidente do Equador considerou 22 gangues organizações terroristas, que devem agora ser caçados pelo exército. Na segunda-feira, 8, declarou um estado de emergência de 60 dias perante a violência que se gerou após ter anunciado o plano de construir uma nova prisão de alta segurança para os líderes de gangues.