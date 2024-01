Um ano depois da invasão à presidência no Brasil, o que aconteceu?

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A invasão e vandalização das três sedes do poder brasileiras levou à abertura de uma investigação sobre o caso e a acusações dirigidas a Bolsonaro. Agora, o Ministério Público recuperou um vídeo apagado do antigo presidente, publicado dois dias depois do ataque.

A 8 de janeiro de 2023 milhares de apoiantes do antigo presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram as sedes da Presidência, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, em Brasília - para protestarem contra a tomada de posse de Lula da Silva. Um ano passou, e o presidente do Brasil marcou uma cerimónia para esta segunda-feira – para assinalar o primeiro aniversário da tentativa fracassada de golpe de Estado - no entanto, o caso ainda continua a ser investigado e 66 pessoas permanecem detidas.