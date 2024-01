Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Quem é Fito, o homem responsável pela crise no Equador?

Adolfo Macias é o líder do maior grupo criminoso do Equador e foi a sua fuga da prisão que espoletou a violência recente no país. Foi a segunda fuga de uma prisão em dez anos.