Hamas pode libertar 20 reféns ainda este domingo

Diogo Barreto
Diogo Barreto 11:24
Israel diz estar pronto para receber os reféns esta noite, embora se considere mais provável que a libertação ocorra na segunda-feira.

O Hamas confirmou a Israel que 20 reféns estão vivos e afirma que podem ser libertados ainda hoje, avança o .

Israel diz estar pronto para receber os reféns esta noite, embora se considere mais provável que a libertação ocorra na segunda-feira.

De acordo com o jornal, Israel afirmou acreditar que 20 reféns estão vivos e que 26 estão mortos.

João Carlos Barradas
João Carlos Barradas
Bons costumes

Um Nobel de espinhos

Seria bom que Maria Corina – à frente de uma coligação heteróclita que tenta derrubar o regime instaurado por Nicolás Maduro, em 1999, e herdado por Nicolás Maduro em 2013 – tivesse melhor sorte do que outras premiadas com o Nobel da Paz.

Pedro Proença
Pedro Proença
Justa Causa

Gaza, o comboio e o vazio existencial

“S” sentiu que aquele era o instante de glória que esperava. Subiu a uma carruagem, ergueu os braços em triunfo e, no segundo seguinte, o choque elétrico atravessou-lhe o corpo. Os camaradas de protesto, os mesmos que minutos antes gritavam palavras de ordem sobre solidariedade e justiça, recuaram. Uns fugiram, outros filmaram.

