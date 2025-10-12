Hamas pode libertar 20 reféns ainda este domingo

Israel diz estar pronto para receber os reféns esta noite, embora se considere mais provável que a libertação ocorra na segunda-feira.

Edição de 7 a 13 de outubro

O Hamas confirmou a Israel que 20 reféns estão vivos e afirma que podem ser libertados ainda hoje, avança o The Wall Street Journal.



Imagens devastadoras revelam destruição massiva no sul da Cidade de Gaza AP

De acordo com o jornal, Israel afirmou acreditar que 20 reféns estão vivos e que 26 estão mortos.