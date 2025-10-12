Hamas não governará Gaza no pós-guerra, diz fonte do movimento

"O Hamas não participará de forma alguma na fase de transição, o que significa que renunciou ao controlo da Faixa de Gaza, mas continua a ser um elemento fundamental da sociedade palestiniana”, declarou fonte próxima da equipa de negociadores do Hamas.

O Hamas não participará na governação de Gaza no pós-guerra, afirmou hoje uma fonte do movimento, na véspera da cimeira dedicada ao território palestiniano, que reunirá no Egito cerca de duas dezenas de dirigentes em torno de Donald Trump.



Após conflito, homem caminha em Gaza entre destruição e mesquita intacta ASSOCIATED PRESS

Após dois anos de guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, entrou em vigor na passada sexta-feira um cessar-fogo com base no plano de 20 pontos apresentado pelo Presidente norte-americano, que prevê o desarmamento do Hamas e exclui qualquer papel do movimento na futura governação do território palestiniano.

“Para o Hamas, a governação da Faixa de Gaza é uma questão resolvida. O Hamas não participará de forma alguma na fase de transição, o que significa que renunciou ao controlo da Faixa de Gaza, mas continua a ser um elemento fundamental da sociedade palestiniana”, declarou à AFP, sob anonimato, uma fonte próxima da equipa de negociadores do Hamas.